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2,4 : 8=? ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Математика
2,4 : 8=? ПОМОГИТЕ ПРОШУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3 просто делишь (24) на (8) и прибавляешь (0) в начало!
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