Скласти 3речення:питальне,спонукальне,розповідне.

Українська мова
Скласти 3речення:питальне,спонукальне,розповідне.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спонукальні:Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці постала!?розповідні:Згаяного часу і конем не доженеш.питальні:Хто ж од нас у світі дужчий? Із яких країн?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие из этих слов не являются именами собственными a) иван -да- марья б)иван- чай в )иван царевич г) иван -дурак
Ответить
География
Проходил ли через Углич путь из варяг в греки
Ответить
Литература
Сочинить стихотворение про слона и составить план
Ответить
История
Рассказ о жизни трипольцев
Ответить
Алгебра
Вычислить 7,5+9,8+12,1+...+53,5
Ответить