Скласти 3речення:питальне,спонукальне,розповідне.
Українська мова
Скласти 3речення:питальне,спонукальне,розповідне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спонукальні:Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці постала!?розповідні:Згаяного часу і конем не доженеш.питальні:Хто ж од нас у світі дужчий? Із яких країн?
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