Запиши числа цифрами 490,394,399,491,392,498, на какие группы можно их разделить

Математика
Запиши числа цифрами 490,394,399,491,392,498, на какие группы можно их разделить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,первая группа - 490, 491 и 498 а вторая-392,394,399 в первую добавить 493,495 во вторую- 396 ,397
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти 3речення:питальне,спонукальне,розповідне.
Ответить
Математика
в каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате
Ответить
Русский язык
Скалу это приставка???
Ответить
Литература
"Тёплый хлеб" выписать слова автора о героях: Панкрат, Филька, Конь. СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Гвоздь кокон это склонение
Ответить