Запиши числа цифрами 490,394,399,491,392,498, на какие группы можно их разделить
Математика
Запиши числа цифрами 490,394,399,491,392,498, на какие группы можно их разделить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,первая группа - 490, 491 и 498 а вторая-392,394,399 в первую добавить 493,495 во вторую- 396 ,397
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