Завтра уже сдавать,помогите❤❤❤❤ пожалуйста❤❤❤❤❤
Геометрия
Завтра уже сдавать,помогите❤❤❤❤ пожалуйста❤❤❤❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике СDE угол D тупой, следовательно, высота СН опускается на продолжение стороны ED. <HDC=180°-102°=78°. В прямоугольном треугольнике CHD угол DСН равен 90°-78°=12°. Ответ: <DCH=12°. Или так: В треугольнике CDE <C=<E=(180-102):2=39°(как углы при основании равнобедренного треугольника). В прямоугольном треугольнике НСЕ <HCE=90°-<E=90°-39°=51°. Тогда <DCH=<HCE-<DCE=51°-39°=12° Ответ: <DCH=12°.
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