От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились катер и моторная лодка. Скорость катера 18 км/ч,а скорость моторной лодки 25 км/ч.какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа?

Математика

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились катер и моторная лодка. Скорость катера 18 км/ч,а скорость моторной лодки 25 км/ч.какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа?

Автор: Гость