От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились катер и моторная лодка. Скорость катера 18 км/ч,а скорость моторной лодки 25 км/ч.какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа?

Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились катер и моторная лодка. Скорость катера 18 км/ч,а скорость моторной лодки 25 км/ч.какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/час + 25 км/час = 43 км/час (скорость удаления друг от друга) S=Vt 43 км/час * 4 часа = 172 км Ответ: через 4 часа между катером и лодкой будет 172 км
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