Перечислить все растворимые основания
Химия
Перечислить все растворимые основания
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LiOH,NaOH,KOH,RbOH,CsOH,Ca(OH)2,Ba(OH)2,Sr(OH)2
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