Опишите тропу насти в рассказе клодовая солнца

Литература
Опишите тропу насти в рассказе клодовая солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе Кладовая солнца Настина тропа была прочной, проверенной другими людьми и правильной
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