Помогите написать мини сочинение даю 50 баллов.... Тема: сочинение началось бы со сл??в ,,я сижу на берегу...,, представить что я сижу на море ,озере,пруду...ответив на вопросы : что привело вас сюда,может вы просто любуютесь п...

Гость: Гость:

Я сижу на берегу моря ,и любуюсь прекрасным закатом .И словно колыбель морские волны ударяются о скалы. Я очень люблю наблюдать на то как прыгают и говорят с друг-другом. И вот настала ночь. Мне пора возвращаться домой. Но я очень надеюсь на то что я сюда ещё не раз вернусь.