-654+(-287). -0,46+0,74 =. 1 3/14+(-8). -5/6+2/9=. 7 14/33+(-8 1/11)=
Математика
-654+(-287). -0,46+0,74 =. 1 3/14+(-8). -5/6+2/9=. 7 14/33+(-8 1/11)=
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1)-941 2)0,28 3)125/14 4)19/18
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