Автомобиль будущего сочинение на англ

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Какой богатый и разнообразный окружающий мир! Каждый новый день, каждый восход солнца - это неповторимое чудо, сказка, красота! Хочется без конца смотреть на расцветшую черемуху, вдыхать пьянящий запах сирени, любоваться яркой радугой, которая выиграет в небе после весеннего грозового дождя. Весь этот сказочный неповторимый мир отражает в художественных образах искусство, давая нам возможность восторженно слушать волшебную музыку, созерцать шедевры живописи, смеяться и плакать над судьбой любимых героев, зачитываться вдохновенными поэтическими строками ...