Помогите найти в тексте все ивс(изобразительно-выразительные средства
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Помогите найти в тексте все ивс(изобразительно-выразительные средства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть сравнения, олицетворение, эпитеты, гипербола, бессоюзие и многосоюзие при перечислении
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