Помогите найти в тексте все ивс(изобразительно-выразительные средства

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Помогите найти в тексте все ивс(изобразительно-выразительные средства
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Гость:
Есть сравнения,  олицетворение, эпитеты, гипербола, бессоюзие и многосоюзие при перечислении
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