Записать уравнения возможных реакций для серной кислоты

Химия
Записать уравнения возможных реакций для серной кислоты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaCl+H2SO4(конц.)=2HCl↑+Na2SO4 Na2SiO3+H2SO4=H2SiO3↓+Na2SO4 NaNO3+H2SO4(конц.)=NaHSO4+HNO3↑ H2SO4(разб.)+Zn=ZnSO4+H2↑ Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O 3H2SO4+Fe2O3=Fe2(SO4)3+3H2O
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