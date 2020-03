Одномерный массив x(10) задать с клавиатуры. Найти сумму отрицательных, количество ??оложительных и произведение ненулевых элементов.

Гость: Гость:

Var a : array [1..10] of integer; Begin Poiz For i:=1 to 10 do readln(a[i]); For i:= 1 to 10 do Begin Proz:= 1; If a[i] < 0 then sum := sum -a[i]; If a[i] > 0 then kol := kol + 1; If a[i] <> 0 then proz := proz * a[i]; End; Write(sum,' ', kol,' ', proz,' ') End.