Разгадай кроссворд,в выделенных клетках прочитай название города. Плиииииз

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Разгадай кроссворд,в выделенных клетках прочитай название города. Плиииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Карьер 2) НовоРоссийск  3)ГлинА  4)ПеСок 5)Нефть 6)ВОда  7)Кудако  8)ГАз  9)МаРгель  Получается слово Краснодар 
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