Разгадай кроссворд,в выделенных клетках прочитай название города. Плиииииз
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Разгадай кроссворд,в выделенных клетках прочитай название города. Плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Карьер 2) НовоРоссийск 3)ГлинА 4)ПеСок 5)Нефть 6)ВОда 7)Кудако 8)ГАз 9)МаРгель Получается слово Краснодар
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