Помогите пожалуйста!из текста нужно аыписать основы и какое жто сказуемое!Пригля??итесь к центру Петербурга. Он располагается вокруг Большой Невы. Она обстроена с таким расчетом: создать величественные ансамбли и вместе с тем н...

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Помогите пожалуйста!из текста нужно аыписать основы и какое жто сказуемое!Пригля??итесь к центру Петербурга. Он располагается вокруг Большой Невы. Она обстроена с таким расчетом: создать величественные ансамбли и вместе с тем не уничтожать большими размерами зданий впечатления от огромных водных просторов.Знаменитые шпили, возвышающиеся над Невой, делают выше низкое, облачное петербургское небо, но они ничего не подавляют и ничего не заслоняют. На самом центральном месте - на стрелке Васильевского острова - стоит Биржа, построенная Тома де Томоном. Здание величественно, монументально. Оно поднято над Невой на высоком цоколе, лишено мелких, добрых форм, его видно отовсюду. При своей величественности оно невелико. И это крайне важно! Нетрудно построить величественное здание, сделав его большим. Трудно сделать величественным небольшое здание. Биржа поставлена так, что Нева кажется еще более широкий, чем она есть на самом деле. И этот эффект изумительно поддержан окружающим архитектурным ландшафтом. Здание Зимнего дворца тоже сравнительно невысоко (22 метра). Оно монументально своей протяженностью. Все тщательно продумано. Архитектурные ансамбли Петербурга изучают архитектуры всего мира. Отдельные прекрасные здания можно найти и вне Петербурга, но с точки зрения удивительного единства всего ансамбля, по цельности оставляемого им впечатления в мире нет другого равному ему города.

Автор: Гость