'' Би атам'' , ''Төрежан'', ''шебер шешей'', ''шашбаулым'', ''шырайлым'' сөздері қай қатарға жатады? А) табу сөз В) синоним С) эвфемизм Д) диалект сөз

Қазақ тiлi

'' Би атам'' , ''Төрежан'', ''шебер шешей'', ''шашбаулым'', ''шырайлым'' сөздері қай қатарға жатады? А) табу сөз В) синоним С) эвфемизм Д) диалект сөз

Автор: Гость