'' Би атам'' , ''Төрежан'', ''шебер шешей'', ''шашбаулым'', ''шырайлым'' сөздері қай қатарға жатады? А) табу сөз В) синоним С) эвфемизм Д) диалект сөз
Қазақ тiлi
'' Би атам'' , ''Төрежан'', ''шебер шешей'', ''шашбаулым'', ''шырайлым'' сөздері қай қатарға жатады? А) табу сөз В) синоним С) эвфемизм Д) диалект сөз
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ДИАЛЕКТ СОЗДЕР ҚАТАРЫНА ЖАТАДЫ
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