Анализ стихотворения Пушкина"На холмах Грузии"

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Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» было написано Пушкиным в 1829 году во время поездки поэта в Закавказье. Тогда Пушкин был безнадежно влюблен в Наталью Гончарову, даже не надеясь на брак с ней. Жанр— элегия.Стихотворение посвящено теме любви. Описание природы служит автору способом выражения чувств лирического героя, размышлений на тему любви. Два первых стиха (строки) дают пейзаж­ную картину:На холмах Грузии лежит ночная мгла;Шумит Арагва предо мною.Пейзаж содержит скрытое противопоставление двух начал. Первый стих рисует холмы — воз­вышенности, поднятые к небу. Второй — лежащую у ног поэта глубокую реку. Третий и чет­вертый стихи характеризуют внутреннее состояние лирического героя. Оно находится в согла­сии с окружающим пейзажем. Чувства, испытываемые героем-автором, противоречивы: «грустно и легко» — это не только разные, но и трудно совместимые чувства. Объяснение их дается в сле­дующих строках:Мне грустно и легко; печаль моя светла;Печаль моя полна тобою...Введенное в стихотворение поэтическое «ты» (образ неназванной возлюбленной) становится источником света. Именно ею полна печаль, и это делает печаль светлой. Следующие четыре сти­ха меняют интонацию. Спокойно-печальная повествовательная интонация первого четверостишия делается более напряженной:Тобой, одной тобой... Унынья моегоНичто не мучит, не тревожит,И сердце вновь горит и любит — оттого,Что не любить оно не может.Последние строки особенно важны для понимания стихотворения и пушкинской концепции любви: вечна сама потребность любить, любовь возникает в сердце поэта как эхо женской красоты и гармонии.Потом оценку скажешь !!!