Обьясните полностью, почему вы поставили знаки препинания. В старой землянке нашли временное убежище пятеро наших солдат, возвращавшихся в свою часть из медсанбата. Здесь они укрылись от яростной бомбежки. Вдруг входной прое...

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Обьясните полностью, почему вы поставили знаки препинания. В старой землянке нашли временное убежище пятеро наших солдат, возвращавшихся в свою часть из медсанбата. Здесь они укрылись от яростной бомбежки. Вдруг входной проем чем-то закрыло. Солдаты вгляделись и увидели лису, которая в пасти держала лисенка, поджавшего от страха уши. Пышнохвостой красавице, судя по всему, была знакома эта землянка, и она собралась укрыться в ней со своим малышом. Лисица стояла в нерешительности и, видимо, не знала, как поступить. — "Перепугалась, рыжая"? — ласково спросил пожилой солдат. Бойцы как по команде потеснились. Лиса словно ждала приглашения и тут же юркнула в проход и забилась в угол. Положив лисенка на пол, она выбежала за вторым, потом принесла и третьего. Все семейство было в сборе, и лисица, свернувшись комочком, обняла их лапами и принялась вылизывать. Над лесом налегке, освободившись от бомбового груза, пронесся последний самолет. Солдаты вылезли из землянки, расселись на траве, закурили. Вслед за людьми покинула убежище и лиса, унося в пасти одного лисенка, затем второго. А когда убегала с последним, то на какое-то внимательно на них посмотрела, словно благодарила за ласку.

Автор: Гость