Вот я купила томат и увидела надпись Не содержит ГМО что это надпись значит???? Даю 50 баллов

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Вот я купила томат и увидела надпись Не содержит ГМО что это надпись значит???? Даю 50 баллов

Автор: Гость