Вот я купила томат и увидела надпись Не содержит ГМО что это надпись значит???? Даю 50 баллов
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Вот я купила томат и увидела надпись Не содержит ГМО что это надпись значит???? Даю 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГМО- Генно(генетически) модифицированный(мутированный) организм
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