На скале 20 гнёзд чаек. Из них на гнёздах сидело в 7 раз меньше общего количества. По тревоге в воздух поднялись тучи птиц, кроме тех, которые сидели на гнёздах. Сколько чаек поднялись в воздух?
Математика
На скале 20 гнёзд чаек. Из них на гнёздах сидело в 7 раз меньше общего количества. По тревоге в воздух поднялись тучи птиц, кроме тех, которые сидели на гнёздах. Сколько чаек поднялись в воздух?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20•7=140 2)140-20=120. Ответ:120 чаек поднялись в воздух
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