На скале 20 гнёзд чаек. Из них на гнёздах сидело в 7 раз меньше общего количества. По тревоге в воздух поднялись тучи птиц, кроме тех, которые сидели на гнёздах. Сколько чаек поднялись в воздух?

Математика

На скале 20 гнёзд чаек. Из них на гнёздах сидело в 7 раз меньше общего количества. По тревоге в воздух поднялись тучи птиц, кроме тех, которые сидели на гнёздах. Сколько чаек поднялись в воздух?

Автор: Гость