Мне задали в школе сделать вот это. Выписать небольшой отрывок и указать в них ср??дство связи из повести "Станцеоный смотритель" Помогите

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Мне задали в школе сделать вот это. Выписать небольшой отрывок и указать в них ср??дство связи из повести "Станцеоный смотритель" Помогите

Автор: Гость