Мне задали в школе сделать вот это. Выписать небольшой отрывок и указать в них ср??дство связи из повести "Станцеоный смотритель" Помогите
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Мне задали в школе сделать вот это. Выписать небольшой отрывок и указать в них ср??дство связи из повести "Станцеоный смотритель" Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подгоняемая ветром лодка неслась по реке . Часто можно видеть картины, изображающие животных, птиц, людей.
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