Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит. Каким был Бильбо Беггинс. внешность и жилище Бильбо. ?

Гость: Гость:

Бильбо Бегинс был низенького роста и среднего для хоббитов телосложения. Жил Бильбо в доме, который находился в Шире. Дверь у дома была круглая, а само жилище было не большое, но для хоббита в самый раз. Верх дома напоминал холм.