Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит. Каким был Бильбо Беггинс. внешность и жилище Бильбо. ?
Литература
Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит. Каким был Бильбо Беггинс. внешность и жилище Бильбо. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бильбо Бегинс был низенького роста и среднего для хоббитов телосложения. Жил Бильбо в доме, который находился в Шире. Дверь у дома была круглая, а само жилище было не большое, но для хоббита в самый раз. Верх дома напоминал холм.
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