Ребят,переведите прошу! Je suis-... Tu es-... İl est-... Elle est-... Nous sommes-... Vous su êtes-... Ils sont-...(+К??кой род?) Elles sont-...(+Какой род?) Прошу!!! :(
Французский язык
Ребят,переведите прошу! Je suis-... Tu es-... İl est-... Elle est-... Nous sommes-... Vous su êtes-... Ils sont-...(+К??кой род?) Elles sont-...(+Какой род?) Прошу!!! :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это спряжение глагола être (быть), то есть я есть, ты есть, он/она есть и т.д. Ils - мужского рода, Elles - женского. Вроде так.
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