что являеться объектом переписи почтовых отделений связи
Обществознание
что являеться объектом переписи почтовых отделений связи
Ответ(ы) на вопрос:
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Связь является одной из важнейших составляющих экономики. Основное ее назначение – наиболее полное и высококачественное удовлетворение потребностей в услугах связи населения, экономики и обороны страны с учетом постоянно растущих потребностей общества.Почтовая связь – наиболее массовый и доступный вид связи, представляющий собой единый производственно технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку почтовых отправлений и осуществляющий почтовые переводы денежных средств.Городская почтовая связь предназначена для предоставления универсальных и дополнительных услуг связи физическим и юридическим лицам, органам власти, а также для обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений в городе.Другими словами городская почтовая связь призвана обслуживать средствами связи население, народно-хозяйственные предприятия, городские организации и учреждения, обеспечивать быстрейшую обработку и доставку в городе входящих и местных почтовых отправлений, а также обработку и отправку исходящих почтовых отправлений.В 2001 году было принято правительственное решение об объединении предприятий федеральной почтовой связи в рамках единой организации – ФГУП «Почта России». К настоящему времени в состав ФГУП «Почта России» вошли региональные государственные учреждения почтовой связи, ставшие филиалами ФГУП «Почта России».Почтамты организуются в областных, краевых и республиканских центрах страны и являются крупными объектами почтовой связи, которые организуют работу почтовой связи на территории города, развивают сеть отделений почтовой связи. Почтамты осуществляют руководство и контроль подчиненных отделений почтовой связи, выполняют функции по предоставлению услуг почтовой связи физическим и юридическим лицам, производят обработку почтовых отправлений, организуют перевозку почты на территории города, осуществляют доставку почтовых отправлений на закрепленной территории. Как правило, Почтамт располагается в центре города.Городской (районный) узел почтовой связи открывается в городах областного (краевого, республиканского) подчинения. РУПС открываются в районных центрах субъектов Российской Федерации. ГУПС (РУПС) организуют работу почтовой связи на территории города, городского или сельского района, а также осуществляют руководство и контроль за подчиненными ОПС. Наряду с функциями управления выполняют производственные функции по оказанию услуг почтовой и электросвязи. Они производят прием и обработку почтовых отправлений и почтовых переводов; организуют перевозку почты на территории города или своего района и отправку исходящей почты, адресованной в другие районы области (края, республики), другие субъекты Российской Федерации, осуществляют доставку почты на закрепленной территории.
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