У каких растений супротивное листорасположение?

Биология
У каких растений супротивное листорасположение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ порядок размещения листьев на стебле. Систематический признак. Типы листорасположения: спиральное, или очередное (1 лист на узле стебля, напр. , у дуба) ; супротивное (2 листа на узле стебля, напр. , у клена) ; мутовчатое (3 и более листьев, напр. , у олеандра) . Какую оценку получил напиши потом или получила  
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