Как называется ситуация в которой только одна сторона нашла решения конфликта пу??ём односторонних уступок, готова поступиться своими интересами ? Пожалуйста очень нужно пожалуйста

Обществознание
Как называется ситуация в которой только одна сторона нашла решения конфликта пу??ём односторонних уступок, готова поступиться своими интересами ? Пожалуйста очень нужно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приспособление..............................
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