Как называется ситуация в которой только одна сторона нашла решения конфликта пу??ём односторонних уступок, готова поступиться своими интересами ? Пожалуйста очень нужно пожалуйста

Обществознание

Как называется ситуация в которой только одна сторона нашла решения конфликта пу??ём односторонних уступок, готова поступиться своими интересами ? Пожалуйста очень нужно пожалуйста

Автор: Гость