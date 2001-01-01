Почему современной экономике необходимы знания математики?
Экономика
Почему современной экономике необходимы знания математики?
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Гость:
1) Математика облегчает сравнение на пределе и позволяет анализировать данные 2) Математика помогает экономистам делать прогнозы по экономическому росту
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