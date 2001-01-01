РЕБЯТ!ХЕЛП!1.В каком слове букв больше,чем звуков? а)Ямал,б)Горизонт,в)олень,г)съез?? 2.Укажите слово с ударением на втором слоге: а)интернет,б)квартал,в)некролог,г)диспансер 3.Какое слово состоит из приставки,корня,суфикс...

Русский язык

РЕБЯТ!ХЕЛП!1.В каком слове букв больше,чем звуков? а)Ямал,б)Горизонт,в)олень,г)съез?? 2.Укажите слово с ударением на втором слоге: а)интернет,б)квартал,в)некролог,г)диспансер 3.Какое слово состоит из приставки,корня,суфикса и окончания?а)доверчивый,б)расставаться,в)справа,г)полюбовно 4.В написании какого слова допущена орфографическая ошибка?а)бетонный,б)рецензия,в)гигантский,г)режисер 5.какой фразеологический оборот имеет значение "слишком много,в избытке"?а)хоть бы что,б)хоть глаз выколи,в)хоть отбавляй,г)хоть шаром покати 6.помогите пожалуйста с вопросами,которые на фото)

Автор: Гость