Помогите составить сказку про волшебный листочек
Литература
Помогите составить сказку про волшебный листочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил на свете дерево все листья были обыкновенные ,а один маленький листочек был волшебный. Ветер сорвал его. Он приземлился на умершие цветы. Они расцвели.На небе появились радуга.
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