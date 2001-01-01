К какой категории относится белый аист

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О ней есть множество поверий, существуют обычаи, связанные с аистом, о нём передают из поколения в поколение древние легенды и слагают стихи и песни. С давних времён эта птица является символом верности, процветания и долголетия семьи. Ну и, конечно, многим детям известно, что для их появления на свет изрядно «постарался» все тот же аист. грациозных птиц. Это белый красавец с чёрной окантовкой крыльев, длинной и подвижной шеей, красным и длинным тонким клювом, красноватыми длинными ногами и очень важной походкой.. Когда белый аист складывает крылья, кажется, что вся его задняя часть чёрная. По окрасу самку от самца отличить невозможно. Они отличаются лишь размерами – самки немного мельче. Рост этих птиц до 125 см, размах крыльев может достигать двух метров. Вес взрослой особи не превышает четырех килограммов. Белый аист в дикой природе живет до двадцати лет. Он считается долгожителем. В неволе этот срок несколько меньше.Ареал обитания этих птиц довольно велик – это вся Европа и Азия. В Европе территория, где живет аист простирается от Южной Швеции на севере, до Брянска, Смоленска, Липецка на востоке. Надо отметить, что в последние годы ареал значительно расширился в восточном направлении. Зимует аист белый в тропической Африке, Индии. Популяция, которая обитает в южных регионах африканского континента, оседлая. Не улетают на зимовку и эти белые птицы, живущие в Западной Европе, там, где зимы довольно теплые. Многие любители пернатых делают замечательные фото: белый аист летит на зимовку. Их путь может пролегать двумя маршрутами. Стаи, которые обитают на западе от реки Эльба, перелетают Гибралтарский пролив. Они остаются зимовать между Сахарой и дождевыми тропическими лесами Африки.Аисты, которые гнездятся к востоку от Эльбы, пересекают Малую Азию и Израиль и зимуют в Восточной Африке между Суданом и ЮАР. На всех местах зимовок эти красивые птицы собираются в тысячные стаи. Неполовозрелые молодые особи порой остаются в Африке на весь период зимовья. Перелеты аисты делают только в дневное время. Они летят на очень большой высоте, нередко парят. Для этого они выбирают удобные в аэродинамическом отношении районы. Аисты избегают лететь над морем.