Твір на тему Щасливі моменти дитинства

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Твір на тему Щасливі моменти дитинства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моєму дитинстві було багато щасливих моментів.Я багато гуляв з друзями.Батьки подарували мені прекрасного цуценя/кота.Але він утік.Але я не журюся,немає.Незабаром я знайшов собаку/кота на вулиці,підгодовував його і забрав до себе.(пишеш свої спогади)Зараз,коли я доросла я згадую це з посмішкою на обличчі.І мріючи(думаю) що у моїх дітей теж бутед щасливе дитинство
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