Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от личного кабинета пользователя. Она помнит, что пароль состоит из 10 цифр (первая цифра – не ноль), которые образуют наименьшее чётное число с суммой цифр ...
Математика
Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от личного кабинета пользователя. Она помнит, что пароль состоит из 10 цифр (первая цифра – не ноль), которые образуют наименьшее чётное число с суммой цифр 53. Какой же пароль у Маши?10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее число из 10 цифр с суммой цифр 53. Если число наименьшее, то несколько последних цифр должны быть 9, а первые - 0 и 1. 6*9 = 54, 5*9 = 45, 53 - 45 = 8 Наименьшее четное 1000899998
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