Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от личного кабинета пользователя. Она помнит, что пароль состоит из 10 цифр (первая цифра – не ноль), которые образуют наименьшее чётное число с суммой цифр ...

Математика

Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от личного кабинета пользователя. Она помнит, что пароль состоит из 10 цифр (первая цифра – не ноль), которые образуют наименьшее чётное число с суммой цифр 53. Какой же пароль у Маши?10 баллов

Автор: Гость