Вынесите множитель из-под знака корня : корень в 4 степени из 256ab^4 ,если bgt;0
Математика
Вынесите множитель из-под знака корня : корень в 4 степени из 256ab^4 ,если bgt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4b√a ............. ..............
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