Выберите самые главные предложения для пересказа!

Английский язык
Выберите самые главные предложения для пересказа!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы хорошо пересказать нужно прочитать текст 3-4 раза и составить план,чтобы было проще при пересказе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У каких растений супротивное листорасположение?
Ответить
Геометрия
Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC,если угол AO равен 27 градусов.
Ответить
Обществознание
Как называется ситуация в которой только одна сторона нашла решения конфликта пу??ём односторонних уступок, готова поступиться своими интересами ? ...
Ответить
Русский язык
Что такое безударные гласные в корне
Ответить
Українська мова
Твір на тему Щасливі моменти дитинства
Ответить