Выберите самые главные предложения для пересказа!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы хорошо пересказать нужно прочитать текст 3-4 раза и составить план,чтобы было проще при пересказе
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