Автомобиль, трогаясь с места, движется равноускоренно, с ускорением 2м/с2. Какой пу??ь тело пройдет за четвертую секунду движения? Ответ выразите в метрах, и запишите его виде целого числа без единиц измерения. Изначально расс...

Физика

Автомобиль, трогаясь с места, движется равноускоренно, с ускорением 2м/с2. Какой пу??ь тело пройдет за четвертую секунду движения? Ответ выразите в метрах, и запишите его виде целого числа без единиц измерения. Изначально расстояние между роботами равно L=6м, а расстояние от них до зеркала одинаково и равно h=4м. Какой путь успеет пройти робот-охотник, прежде чем достигнет зеркала? Ответ выразите в метрах, округлив до целых, и запишите в таблицу целым числом без единиц измерения Расположите ниже приведенные материалы в порядке убывания удельного электрического сопротивления: 1) сверхпроводник 2) диэлектрик 3) металл при 20°С 4) полупроводник 5) металл при 0°С

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