Автомобиль, трогаясь с места, движется равноускоренно, с ускорением 2м/с2. Какой пу??ь тело пройдет за четвертую секунду движения? Ответ выразите в метрах, и запишите его виде целого числа без единиц измерения. Изначально расс...
Физика
Автомобиль, трогаясь с места, движется равноускоренно, с ускорением 2м/с2. Какой пу??ь тело пройдет за четвертую секунду движения? Ответ выразите в метрах, и запишите его виде целого числа без единиц измерения. Изначально расстояние между роботами равно L=6м, а расстояние от них до зеркала одинаково и равно h=4м. Какой путь успеет пройти робот-охотник, прежде чем достигнет зеркала? Ответ выразите в метрах, округлив до целых, и запишите в таблицу целым числом без единиц измерения Расположите ниже приведенные материалы в порядке убывания удельного электрического сопротивления: 1) сверхпроводник 2) диэлектрик 3) металл при 20°С 4) полупроводник 5) металл при 0°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь, который преодолевает тело, двигаясь равноускоренно с ускорением а из состояния покоя за время t. определяется по формуле S (t) = a * t² / 2 Путь, пройденный телом за третью секунду, равен разности путей за 3 секунды и 2 секунды, то есть S₃ = S (3) - S (2) = 2 * 3² / 2 - 2 * 2² / 2 = 9 - 4 = 5 м. Аналогично путь, пройденный телом за четвертую секунду, равен разности путей за 4 секунды и 3 секунды, то есть S₄= S (4) - S (3) = 2 * 4² / 2 - 2 * 3² / 2 = 16 - 9 = 7 м.
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