Как ты думаешь ,почему гражданин должен защищать своё отечество ?
Окружающий мир
Как ты думаешь ,почему гражданин должен защищать своё отечество ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патамучто у тебя отчество это твой папа
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