Запишите целое число и одно смешанное , которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8
Математика
Запишите целое число и одно смешанное , которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8
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Целое число- 4 Смешанное число- 4 5/8
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