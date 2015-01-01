Переведи предложение на Англиский язык: Играю с моим котом.
Английский язык
Переведи предложение на Англиский язык: Играю с моим котом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I play with my cat.
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