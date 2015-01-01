Составить 5 распространенных предложений,в которых сказуемое выражено подлежащи?? или сущесвительным

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Составить 5 распространенных предложений,в которых сказуемое выражено подлежащи?? или сущесвительным
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