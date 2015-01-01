В треугольнике MNK с периметром 96.9 см проведены медианы MA, NP, Kc Найдите сумму NA+MC+KB

Математика
В треугольнике MNK с периметром 96.9 см проведены медианы MA, NP, Kc Найдите сумму NA+MC+KB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотрим на стороны KM, KN, NM. Их медианы поделили на две равные части. Нам нужно найти сумму трех половин сторон. Следовательно, их сумма будет равна 96.9 / 2 = 48. 45 см
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