Будьласка допоможіть перевести в родовий відмінок Читати книгу вивчати мову малювати картину виконувати вправу слухати казку оцінювати роботу вирішувати проблему
Українська мова
Будьласка допоможіть перевести в родовий відмінок Читати книгу вивчати мову малювати картину виконувати вправу слухати казку оцінювати роботу вирішувати проблему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читати книги малювати картини виконувати вправи слухати казки оцінювати роботи вирішувати проблеми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обьясните полностью, почему вы поставили знаки препинания. В старой землянке нашли временное убежище пятеро наших солдат, возвращавшихся в свою ч...
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Составить 5 распространенных предложений,в которых сказуемое выражено подлежащи?? или сущесвительным