Будьласка допоможіть перевести в родовий відмінок Читати книгу вивчати мову малювати картину виконувати вправу слухати казку оцінювати роботу вирішувати проблему

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Будьласка допоможіть перевести в родовий відмінок Читати книгу вивчати мову малювати картину виконувати вправу слухати казку оцінювати роботу вирішувати проблему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читати книги малювати картини виконувати вправи слухати казки оцінювати роботи вирішувати проблеми
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