Что значит в информатике i малая и ещё формулы по первой четверти в информатике 7 к??асс автор семакин
Информатика
Что значит в информатике i малая и ещё формулы по первой четверти в информатике 7 к??асс автор семакин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - информационный вес алфавита ( в битах ) N - мощность алфавита N = 2 в степени i K - кол-во символов сообщения I - информационный объем сообщения . I = K*i
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