таблица линейной функции у=2х+1
Алгебра
таблица линейной функции у=2х+1
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Х|0 |1| у|1 |3| типо табличка
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