С помощью рисунка 33 назовите основные части бактериальной клетки.
Биология
С помощью рисунка 33 назовите основные части бактериальной клетки.
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Гость:
Клеточная стенка,плазмоллема, рибосомы,плазмида,цитоплазма,пили,капсула,жгутик,нуклеотид
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