Укажите вещество с которым реагирует K2O, но не реагирует SO3 а)BaO б)H2O в)H2SO4 г)NaOH

Химия

Укажите вещество с которым реагирует K2O, но не реагирует SO3 а)BaO б)H2O в)H2SO4 г)NaOH

Автор: Гость