Укажите вещество с которым реагирует K2O, но не реагирует SO3 а)BaO б)H2O в)H2SO4 г)NaOH

Химия
Укажите вещество с которым реагирует K2O, но не реагирует SO3 а)BaO б)H2O в)H2SO4 г)NaOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2OОтвет: в

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