На клетчатой бумага с размером 1см.х1см отмечены точки А,В и С.найдите расстояние о?? точки А до середины отрезка ВС.ответ выразить в см.

Алгебра
На клетчатой бумага с размером 1см.х1см отмечены точки А,В и С.найдите расстояние о?? точки А до середины отрезка ВС.ответ выразить в см.
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Гость:
Ответ: 4см- расстояние от А до ВС
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