На клетчатой бумага с размером 1см.х1см отмечены точки А,В и С.найдите расстояние о?? точки А до середины отрезка ВС.ответ выразить в см.

Алгебра

На клетчатой бумага с размером 1см.х1см отмечены точки А,В и С.найдите расстояние о?? точки А до середины отрезка ВС.ответ выразить в см.

Автор: Гость