Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."
Русский язык
Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, и только совы, летая около костра, медленно и бесшумно, похожи на комья белого пуха.
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