Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."

Русский язык

Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."

Автор: Гость