Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."

Русский язык
Сколько грамматических в предложении и расставить запятые : "Спит вода спят кувши??ки спят уткнувшись носами в коряги рыбы и только совы летая около костра медленно и бесшумно похожи на комья белого пуха."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, и только совы, летая около костра, медленно и бесшумно, похожи на комья белого пуха.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите,пожалуйста. Задание на фотке
Ответить
Алгебра
На клетчатой бумага с размером 1см.х1см отмечены точки А,В и С.найдите расстояние о?? точки А до середины отрезка ВС.ответ выразить в см.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!из текста нужно аыписать основы и какое жто сказуемое!Пригля??итесь к центру Петербурга. Он располагается вокруг Большой Невы. ...
Ответить
Английский язык
Help ....................
Ответить
Қазақ тiлi
'' Би атам'' , ''Төрежан'', ''шебер шешей'', ''шашбаулым'', ''шырайлым'' сөздері қай қатарға жатады? А) табу сөз В) синоним С) эвфемизм Д) диал...
Ответить