Помогите решить пример 69*90-1200:(75840-75830)*40
Математика
Помогите решить пример 69*90-1200:(75840-75830)*40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75840-75830=10 2)1200:10=120 3)120*40=4800 4)69*90=6210 3)6210-4800=1410
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