1 что такое басня ? 2 каких баснописцев вы знаете?
Литература
1 что такое басня ? 2 каких баснописцев вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ято стихотворное произведение которое содержит законченную мысль и мораль.крылов, дмитриев
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