Запишите крылатые выражения из произведений художественной литературы

Гость: Гость:

"Маленькй принц" Антуан Де Сент Экзюпери: "Мы всегда в ответе за тех, кого приручили." Пушкин "Онегин": "Привычка свыше нам дана - замена счастию она." Грин "Алые паруса": "Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать та называемые чудеса своими руками." Грибоедов "Горе от ума": "Счастливые часов не наблюдают." Булгаков "Мастер и Маргарита": "Рукописи не горят." "Правду говорить легко и приятно." Гоголь: "Душа в пятки ушла". Чехов: "Пыль пускать в глаза". Тургенев "Отцы и дети": "Сидеть, сложа руки." Толстой "Петр Первый": "Волосы встали дыбом".